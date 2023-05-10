СМИ: в Артемовске убит замкомандира группы элитного спецназа Украины

В боях за Артемовск (Бахмут) уничтожен заместитель командира группы Сил специальных операций (ССО) Украины Дмитрий Крамар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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По данным издания, Крамар был замкомандира 8-го полка. Подразделение считается лучшим формированием в составе Сил спецопераций.

Спецназовца убили 6 мая. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Отмечается, что Крамар поступил на службу в ССО Украины в 2018 году.

ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Артемовске, заявил 10 мая основатель группы Евгений Пригожин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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