СМИ: в Артемовске убит замкомандира группы элитного спецназа Украины
В боях за Артемовск (Бахмут) уничтожен заместитель командира группы Сил специальных операций (ССО) Украины Дмитрий Крамар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным издания, Крамар был замкомандира 8-го полка. Подразделение считается лучшим формированием в составе Сил спецопераций.
Спецназовца убили 6 мая. Обстоятельства его гибели не раскрываются.
Отмечается, что Крамар поступил на службу в ССО Украины в 2018 году.
ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Артемовске, заявил 10 мая основатель группы Евгений Пригожин, передает «Радиоточка НСН».
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