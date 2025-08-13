Это приводит к неоправданным жертвам и снижает боевой дух. Издание со ссылкой на украинских военных пишет, что командование наказывает за инициативу. Генералы отдают приказы о повторяющихся лобовых атаках с малыми шансами на успех и отклоняют запросы измотанных подразделений на тактическое отступление для сохранения живой силы.

Отмечается, что подобный подход к ведению боевых действий приводит к растущей нехватке личного состава, особенно пехоты.

Ранее стало известно, что Украина смирилась с утерей Донбасса и пытается сохранить Сумы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

