СМИ: в 2024 году Украина может потерять еще больше территорий
В 2024 году Украина может лишиться еще больших территорий, сообщил изданию Time директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер.
По его словам, этот год станет переломным в конфликте вокруг Украины. Как считает эксперт, Украина будет фактически разделена на части. Территориальные потери Киева могут «оказаться необратимыми и даже увеличиться» в случае, если Украина в ближайшее время не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию.
Сегодня украинские Вооруженные силы испытывают нехватку людей, а сокращение поддержки со стороны Вашингтона стало серьезным ударом для Киева. Бреммер также указал, что в текущем году Киев пойдет на большие военные риски, которые могут втянуть Североатлантический альянс в конфликт.
Ранее стало известно, что Запад переводит конфликт на Украине в сторону переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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