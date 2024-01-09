Кулеба: Запад не просил Украину начать мирные переговоры с Россией

Западные страны не просили Киев о начале мирных переговоров с Москвой, сообщил изданию El Pais министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Дипломат отметил, что это не тот пункт, который «кто-либо может осмелиться предложить в качестве опции».

Ранее стало известно, что Запад переводит конфликт на Украине в сторону переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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