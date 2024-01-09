Кулеба: Запад не просил Украину начать мирные переговоры с Россией
9 января 202401:32
Западные страны не просили Киев о начале мирных переговоров с Москвой, сообщил изданию El Pais министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дипломат отметил, что это не тот пункт, который «кто-либо может осмелиться предложить в качестве опции».
Ранее стало известно, что Запад переводит конфликт на Украине в сторону переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru