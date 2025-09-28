СМИ: Украинцы начали платить «McDonald’s» за трудоустройство

На Украине граждане начали платить компании «McDonald’s» за трудоустройство для брони от мобилизации, сообщает Telegram-канал «Mash».

Круглосуточная мобилизация: На Украине изменили порядок вручения повесток

Представители ВСУ раскрыли, что в 100 ресторанах уже числятся 7,5 тысячи сотрудников.

Отмечается, что американская фирма получила такие же привилегии, как и украинские госпредприятия. При этом, согласно информации источника, месячный оклад в «McDonald’s» составляет $600, а взятка за бронь — $15 тысяч.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Украине ведется подготовка к мобилизации женщин.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзяткаМобилизацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры