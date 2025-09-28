Представители ВСУ раскрыли, что в 100 ресторанах уже числятся 7,5 тысячи сотрудников.

Отмечается, что американская фирма получила такие же привилегии, как и украинские госпредприятия. При этом, согласно информации источника, месячный оклад в «McDonald’s» составляет $600, а взятка за бронь — $15 тысяч.

Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Украине ведется подготовка к мобилизации женщин.