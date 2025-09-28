СМИ: Украинцы начали платить «McDonald’s» за трудоустройство
28 сентября 202510:06
На Украине граждане начали платить компании «McDonald’s» за трудоустройство для брони от мобилизации, сообщает Telegram-канал «Mash».
Представители ВСУ раскрыли, что в 100 ресторанах уже числятся 7,5 тысячи сотрудников.
Отмечается, что американская фирма получила такие же привилегии, как и украинские госпредприятия. При этом, согласно информации источника, месячный оклад в «McDonald’s» составляет $600, а взятка за бронь — $15 тысяч.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Украине ведется подготовка к мобилизации женщин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США в штате Северная Каролина произошла массовая стрельба
- СМИ: Украинцы начали платить «McDonald’s» за трудоустройство
- Саркози признался, что не ожидал реального тюремного срока
- При пожаре в приюте в Москве погибли 13 собак
- СМИ: Блогеру Портнягину начислили около 800 млн рублей налогов
- ВС РФ нанесли комбинированный удар по целям на Украине
- Сенатор: До конца года в РФ повысят пенсии сотрудникам силовых ведомств
- ВВС Польши подняли в небо истребители якобы из-за активности РФ на Украине
- Росреестр: В РФ находится 8 городов с именами в названии
- МО: За ночь ПВО сбили более 40 дронов ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru