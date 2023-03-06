На Украине усомнились в необходимости срочной службы в стране
Срочная служба на Украине больше не нужна, считает министр обороны страны Алексей Резников. Об этом глава военного ведомства заявил в интервью изданию Liga.
«Возможно, срочная служба нам больше не нужна», — поделился Резников.
По мнению министра, молодые люди с 18 лет должны проходить специальную подготовку по тактической медицине, стрельбе и инженерной подготовке, повторяя ежегодно месячные курсы. Также Резников поддержал возобновление работы военных кафедр в университетах.
Кроме того, глава украинского Минобороны считает, что в стране «должны работать тиры», чтобы украинцы умели использовать огнестрельное оружие. По словам Резникова, у «каждого совершеннолетнего украинца» должно быть официально зарегистрированное вооружение.
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