На Украине усомнились в необходимости срочной службы в стране

«Возможно, срочная служба нам больше не нужна», — поделился Резников.

По мнению министра, молодые люди с 18 лет должны проходить специальную подготовку по тактической медицине, стрельбе и инженерной подготовке, повторяя ежегодно месячные курсы. Также Резников поддержал возобновление работы военных кафедр в университетах.

Кроме того, глава украинского Минобороны считает, что в стране «должны работать тиры», чтобы украинцы умели использовать огнестрельное оружие. По словам Резникова, у «каждого совершеннолетнего украинца» должно быть официально зарегистрированное вооружение.

