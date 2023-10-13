Подоляк объяснил провал контрнаступления ВСУ долгими поставками западного оружия
Украина отстала от графика ведения боевых действий из-за западных партнеров. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».
«Мы с вами из графика выпадаем на шесть - девять месяцев», — указал чиновник.
Как отметил Подоляк, когда осенью 2022 года Киев начал активно просить вооружение и технику, на Западе «боялись признать» необходимость поставить все украинской стороне «максимально быстро». В этом вопросе все «медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований», пишет «Свободная пресса».
По словам Подоляка, Киев должен был получить оружие «через три недели», однако поставки заняли два–три месяца, отмечает телеканал «360».
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