«Поставок не будет». Россия наступает на фоне дефицита поддержки США для Украины
Российские военные наступают практически по всей линии фронта, пока Украина жалуется на нехватку западной поддержки из-за вйоны в Израиле.
Российская армия начала масштабное наступление, которое стало неожиданностью для украинских войск. Об этом пишет журналистка и обозреватель британского Spectator Светлана Моренец.По мнению автора, российские военные намерены «сковать» ВСУ и не допустить перемещения резервов украинской армии.
Накануне постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершилось.
Дипломат отметил, что к активным боевым действиям несколько дней назад перешли российские войска. По его словам, Вооруженные силы РФ наступают почти по всей линии фронта.
«Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным», - констатировал Небензя.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН объяснил, что США будут вынуждены оказывать усиленную поддержку Израилю на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а груз финансирования Украины переложат на Европу.
«Если говорить о ситуации со стороны США и союзников, безусловно, это в определенной степени повлияет на Украину – в вопросах финансирования, поставках вооружения и так далее. Конечно, Байден перед выборами будет пытаться показать возможность оказания помощи Украине вне зависимости от событий на Ближнем Востоке. Но ему это не удастся в полной мере. Поставок в прежнем объеме не будет, а США будут пытаться переложить груз финансирования ВСУ на Европу. Америка не сможет воевать на два фронта, это очевидно. Уже сейчас Израилю обсуждаются поставки авиагруппировки, истребителей, ракет. Конечно, это ослабит потенциал помощи Украине», - сказал он.
И вот уже премьер Нидерландов Марк Рютте сообщил о подготовке нового пакета военной помощи Украине. В него войдет ракеты для ЗРК Patriot. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.
В своем сообщении он добавил, что его страна будет поддерживать Украину сколько потребуется.
Рютте также пообещал Киеву помочь купить патрульные катеры для защиты зерновых судов.
На этом фоне глава Комитета начальников штабов американской армии Чарльз Браун на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат наступление в зимний период. Об этом пишут СМИ.
«Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев», - сказал военный.
По его словам, Запад продолжит поставлять оружие Киеву и «способствовать успеху» ВСУ.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В своём Telegram-канале парламентарий заявил, что необходимо обсудить с украинским лидером «критическую ситуацию» на фронте и в Вооружённых силах Украины (ВСУ).
Гончаренко указал, что с выплатами военным «полный бардак», кроме того, сотни тысяч граждан месяцами и годами ждут получения статуса участников боевых действий.
«Нужно выйти к людям и сказать всё честно. Не рассказывать ни о шашлыках, ни о том, что летом будем в Ялте», - заключил депутат.
Только в ночь на субботу, 14 октября, российская группировка войск «Центр» отразила девять атак ВСУ в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает РИА Новости.
«Действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии и ударами авиации сорваны и отражены девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины», — подчеркнул Савчук.
Противник потерял до 540 солдат четыре танка и две боевые машины пехоты.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы военные РФ вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское контрнаступление продолжается, но ВСУ не хватает снарядов и средств ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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