«Поставок не будет». Россия наступает на фоне дефицита поддержки США для Украины

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН объяснил, что США будут вынуждены оказывать усиленную поддержку Израилю на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а груз финансирования Украины переложат на Европу.

«Если говорить о ситуации со стороны США и союзников, безусловно, это в определенной степени повлияет на Украину – в вопросах финансирования, поставках вооружения и так далее. Конечно, Байден перед выборами будет пытаться показать возможность оказания помощи Украине вне зависимости от событий на Ближнем Востоке. Но ему это не удастся в полной мере. Поставок в прежнем объеме не будет, а США будут пытаться переложить груз финансирования ВСУ на Европу. Америка не сможет воевать на два фронта, это очевидно. Уже сейчас Израилю обсуждаются поставки авиагруппировки, истребителей, ракет. Конечно, это ослабит потенциал помощи Украине», - сказал он.

И вот уже премьер Нидерландов Марк Рютте сообщил о подготовке нового пакета военной помощи Украине. В него войдет ракеты для ЗРК Patriot. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.



В своем сообщении он добавил, что его страна будет поддерживать Украину сколько потребуется.

Рютте также пообещал Киеву помочь купить патрульные катеры для защиты зерновых судов.