СМИ: Украинские самолеты взрываются в воздухе из-за старых советских ракет
Несколько самолётов Украины взорвались в воздухе из-за старых советских ракет, сообщает Telegram-канал Mash.
Это авиационные Р-73 и Р-60. Киев пользуется советскими ракетами для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. В результате старые боеприпасы могут внештатно сработать при каждом пуске, уничтожив сам самолёт вместо летящей «Герани».
О технических потерях нескольких истребителей заявил глава украинского благотворительного фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Укрианские военные пользуются просроченными перехватчиками из-за дефицита — современных ракет в стране не хватает, особенно для западных моделей самолётов.
Ранее стало известно, что российская армия выявила уязвимость украинских систем ПВО: запасы средств противовоздушной обороны под огромным давлением, а высококлассных ракет-перехватчиков, тех же Patriot, не хватает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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