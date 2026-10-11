Это авиационные Р-73 и Р-60. Киев пользуется советскими ракетами для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. В результате старые боеприпасы могут внештатно сработать при каждом пуске, уничтожив сам самолёт вместо летящей «Герани».

О технических потерях нескольких истребителей заявил глава украинского благотворительного фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. Укрианские военные пользуются просроченными перехватчиками из-за дефицита — современных ракет в стране не хватает, особенно для западных моделей самолётов.

Ранее стало известно, что российская армия выявила уязвимость украинских систем ПВО: запасы средств противовоздушной обороны под огромным давлением, а высококлассных ракет-перехватчиков, тех же Patriot, не хватает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

