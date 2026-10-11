Бюджет РФ может получить сотни миллиардов на экспорте дизеля в США и на мировой рынок

По его словам, пока ограничения сохраняются, а нефтеперерабатывающие заводы продолжают сталкиваться с угрозой ударов беспилотников. При этом российские НПЗ производят больше дизтоплива, чем требуется для внутреннего рынка. Возобновление поставок за рубеж позволило бы избежать затоваривания и возможного сокращения производства.

Оценка в 200 млрд рублей в месяц предполагает восстановление всего экспорта нефтепродуктов, а не только поставок дизеля в США. Говорить о полном восстановлении пока преждевременно — как с юридической точки зрения, так и из-за продолжающихся ударов по НПЗ, указал Митрахович.

На бюджет также повлияет механизм демпфера. Если из-за роста предложения на мировом рынке цены на нефтепродукты снизятся, бюджет сможет сократить выплаты компаниям. Для бюджета это плюс, но нефтяники получат меньше прибыли.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заключил сделку с Россией из-за позиции Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

