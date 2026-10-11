СМИ: США могут лишить Украину разведданных в случае продолжения ударов по НПЗ РФ
Если Киев вопреки просьбам Вашингтона продолжить атаковать нефтезаводы России, США остановят обмен разведданными с Украиной, сообщает Financial Times.
По информации издания, это требование - прямое указание американского лидера Дональда Трампа. По данным Deutsche Welle (в России внесена в список организаций, выполняющих функции иноагента), администрация США передал Киеву просьбу главы США о прекращении атак по НПЗ в России, но это было сформулировано не как прямая угроза, а как «настойчивая просьба президента США».
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заключил сделку с Россией из-за позиции Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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