СМИ: США могут лишить Украину разведданных в случае продолжения ударов по НПЗ РФ

Если Киев вопреки просьбам Вашингтона продолжить атаковать нефтезаводы России, США остановят обмен разведданными с Украиной, сообщает Financial Times.

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По информации издания, это требование - прямое указание американского лидера Дональда Трампа. По данным Deutsche Welle (в России внесена в список организаций, выполняющих функции иноагента), администрация США передал Киеву просьбу главы США о прекращении атак по НПЗ в России, но это было сформулировано не как прямая угроза, а как «настойчивая просьба президента США».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заключил сделку с Россией из-за позиции Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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