По информации издания, это требование - прямое указание американского лидера Дональда Трампа. По данным Deutsche Welle (в России внесена в список организаций, выполняющих функции иноагента), администрация США передал Киеву просьбу главы США о прекращении атак по НПЗ в России, но это было сформулировано не как прямая угроза, а как «настойчивая просьба президента США».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп заключил сделку с Россией из-за позиции Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

