Еноты атаковали Ставрополье в поисках еды

Животные переносят бешенство - гладить и фотографироваться с ними нельзя. Енотов чаще всего замечают в Ставрополе, Железноводске и Кисловодске. Звери выходят к людям в поисках еды и укрытия: их привлекают мусорки, остатки пищи и корм для домашних животных.

Из-за вырубки деревьев, застройки и засухи животные селятся на чердаках, в сараях и под домами, а если их подкармливать, они быстро привыкают к человеку. Приближаться к полоскунам не стоит — они переносят бешенство, опасное и для людей, и для домашних питомцев.

Ранее в Сочи наказали водителя, прокатившего енотов на крыше автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

