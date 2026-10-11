Еноты атаковали Ставрополье в поисках еды
Еноты массово выходят к людям на Ставрополье, сообщает Telegram-канал Mash.
Животные переносят бешенство - гладить и фотографироваться с ними нельзя. Енотов чаще всего замечают в Ставрополе, Железноводске и Кисловодске. Звери выходят к людям в поисках еды и укрытия: их привлекают мусорки, остатки пищи и корм для домашних животных.
Из-за вырубки деревьев, застройки и засухи животные селятся на чердаках, в сараях и под домами, а если их подкармливать, они быстро привыкают к человеку. Приближаться к полоскунам не стоит — они переносят бешенство, опасное и для людей, и для домашних питомцев.
Ранее в Сочи наказали водителя, прокатившего енотов на крыше автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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