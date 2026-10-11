СМИ: Трамп заключил сделку с Россией из-за позиции Зеленского
11 октября 202601:01
Денис Хоноров
Американский лидер Дональд Трамп принял решение заключить сделку с Москвой по поставкам дизельного топлива из-за продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающим заводам России, сообщает Axios.
Президент США пошел на этот шаг после того, как лидер Украины Владимир Зеленский проигнорировал шесть просьб американской стороны прекратить атаки на российские НПЗ. Эти удары способствуют росту цен на бензин в США.
Сделка Трампа с Путиным по дизтопливу сорвала переговоры с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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