СМИ: Трамп заключил сделку с Россией из-за позиции Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп принял решение заключить сделку с Москвой по поставкам дизельного топлива из-за продолжающихся ударов по нефтеперерабатывающим заводам России, сообщает Axios.

Песков: Основной темой разговора Путина и Трампа стало украинское урегулирование

Президент США пошел на этот шаг после того, как лидер Украины Владимир Зеленский проигнорировал шесть просьб американской стороны прекратить атаки на российские НПЗ. Эти удары способствуют росту цен на бензин в США.

Сделка Трампа с Путиным по дизтопливу сорвала переговоры с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры