Президент США пошел на этот шаг после того, как лидер Украины Владимир Зеленский проигнорировал шесть просьб американской стороны прекратить атаки на российские НПЗ. Эти удары способствуют росту цен на бензин в США.

Сделка Трампа с Путиным по дизтопливу сорвала переговоры с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

