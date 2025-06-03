СМИ: Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте для военнослужащих

Политики поселились в армейском доме в районе Шишли, доступ на территорию которого ограничен. На пункте пропуска на территорию находятся военные, гражданским вход закрыт.

Россия представила на переговорах 2 июня в Стамбуле проект меморандума о прекращении огня, содержащий два альтернативных подхода к урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

