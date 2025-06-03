СМИ: Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте для военнослужащих
Делегация Украины, которая принимала участие во втором раунде переговоров с российской стороной, для проживания в Стамбуле выбрала закрытый объект для военнослужащих, сообщает РИА Новости.
Политики поселились в армейском доме в районе Шишли, доступ на территорию которого ограничен. На пункте пропуска на территорию находятся военные, гражданским вход закрыт.
Россия представила на переговорах 2 июня в Стамбуле проект меморандума о прекращении огня, содержащий два альтернативных подхода к урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте для военнослужащих
- Белый дом показал новый официальный портрет Трампа
- СМИ: Новый пакет санкций ЕС против РФ вряд ли будет готов в июне
- Белый дом: Трамп хочет видеть прямые переговоры России и Украины
- СМИ: Голосование по кандидатуре Бербок в ГА ООН запросила Россия
- СМИ: Атаковав аэродромы, Зеленский дал Москве преимущество
- Билл Гейтс потратит на Африку большую часть своего состояния
- Трамп заявил, что США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами
- Emirates может пересмотреть рейсы в Россию из-за атак БПЛА
- Орбан: В Брюсселе решили, что Украине надо продолжать конфликт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru