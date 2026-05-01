Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с ЕП по всем направлениям
Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с Европарламентом после принятой им резолюции о поддержке демократической устойчивости в Армении. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующее постановление было принято на заседании 1 мая. Парламент республики решил приостановить сотрудничество с ЕП по всем направлениям, прекратить его участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан, а также начать процедуру приостановления членства республиканского законодательного органа в Парламентской ассамблее Евронест.
В постановлении говорится, что деструктивная позиция ЕП стала препятствием для развития двустороннего и многостороннего сотрудничества. По мнению азербайджанской стороны, Европарламент противодействует шагам для долгосрочного мира и стабильности в регионе и пытается сделать его очагом конфликта, «подстрекая реваншистские силы».
Ранее МИД Азербайджана заявил, что резолюция ЕП искажает реальность, противоречит принципам объективности и обязательствам по уважению суверенитета и территориальной целостности стран. В ведомство вызвали посла ЕС Мариану Куюнчич и вручили ей ноту протеста.
