Белый дом: Трамп хочет видеть прямые переговоры России и Украины
Американский лидер Дональд Трамп открыт для возможной встречи с главой России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, президент США предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом – с этой целью Путин и Зеленский должны сесть за стол переговоров.
Ливитт не стала оценивать прошедшие переговоры двух стран в Стамбуле.
Россия представила на переговорах 2 июня в Стамбуле проект меморандума о прекращении огня, содержащий два альтернативных подхода к урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru