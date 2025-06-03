Белый дом: Трамп хочет видеть прямые переговоры России и Украины

Американский лидер Дональд Трамп открыт для возможной встречи с главой России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

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По ее словам, президент США предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом – с этой целью Путин и Зеленский должны сесть за стол переговоров.

Ливитт не стала оценивать прошедшие переговоры двух стран в Стамбуле.

Россия представила на переговорах 2 июня в Стамбуле проект меморандума о прекращении огня, содержащий два альтернативных подхода к урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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