Армия Россия освободила Покаляное

Вооруженные силы России освободили село Покаляное в Харьковской области, передает Минобороны.

«Установлен контроль над населенным пунктом Покаляное Харьковской области», - указали в ведомстве.

Минобороны уточнило, что село освободили накануне подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий.

Ранее армия России взяла под свой контроль села Корчаковка Сумской области и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.

ФОТО: РИА Новости
