Армия Россия освободила Покаляное
1 мая 202612:41
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили село Покаляное в Харьковской области, передает Минобороны.
«Установлен контроль над населенным пунктом Покаляное Харьковской области», - указали в ведомстве.
Минобороны уточнило, что село освободили накануне подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий.
Ранее армия России взяла под свой контроль села Корчаковка Сумской области и Новоалександровка Донецкой Народной Республики.
Горячие новости
- Армия Россия освободила Покаляное
- Парламент Азербайджана приостановил сотрудничество с ЕП по всем направлениям
- Президент Эстонии заявил, что сейчас с Путиным «не о чем говорить»
- В центре Лондона появилась статуя авторства Бэнкси
- Песков: Путин решит вопрос о сроке работы Меликова на посту главы Дагестана
- «Репутационные санкции»: Что грозит Друзю за использование элементов «ЧГК»
- Володин: В мае расширят меры поддержки многодетных и участников СВО
- Актрисе Марине Нееловой присвоили звание Героя труда
- Гинцбург рассказал о первых результатах лечения новой вакциной от меланомы
- «Полное бессилие»: Друг Лерчек рассказал о ее состоянии после четвертой химиотерапии