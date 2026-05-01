Эксперт перечислил преимущества размещения инфраструктуры связи при строительстве
Интернет-эксперт Леонтий Букштейн в эфире НСН подчеркнул, что это не значительные траты для застройщиков, а предусмотрительность.
Создание застройщиками базовой инфраструктуры для сетей связи и оборудования сразу обеспечит связь для новых жильцов застроек, сократит расходы граждан, а также повысит уровень связи. Об этом в беседе с НСН заявил редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Ранее операторы направили в Минцифры предложение, согласно которому, при реализации комплексных проектов развития территорий (КРТ) застройщики должны будут создавать базовую инфраструктуру для сетей связи и оборудования. Это означает, что оно может появиться на новых и реконструированных социальных, спортивных и культурных объектах, коммерческой недвижимости и в медучреждениях, пишут «Известия».
По оценке экспертов, интеграция инфраструктуры на этапе строительства поможет покрыть связью здания или общественные пространства, где она работает нестабильно или вовсе отсутствует. Букштейн раскрыл, в чем заключается преимущество размещения инфраструктуры связи на этапе строительства, а не постфактум.
«Преимущество в том, что не надо долбить, прокладывать, тянуть провода. В старых домах так и делали. А постановление позволяет сразу все проложить. Человек приехал: хочет домашний интернет. Уже есть силовой вывод и, как правило, оптоволокно — это здорово. Застройщику при его капитальных затратах это не такие велики расходы, просто предусмотрительность. Сейчас уже так никто и не строит. Постановление подтверждает практику передовых компаний — например, ФСК. У них в огромных домах — до двух тысяч квартир — все уже сделано», - рассказал он.
При этом, по словам специалиста, качество связи и скорость интернета в новых застройках должны улучшиться.
«Во-первых, это сразу, как только человек въехал и подключился, готовая связь. Во-вторых, это эстетика. В-третьих, — расходы ниже, чем если по готовому начинать сверлить. Это правильно. Качество связи и скорость интернета для жителей новых микрорайонов при реализации этого подхода должны вырасти. Но все-таки все зависит от того, как сделана сеть, кто основной провайдер. Кстати, в новых застройках провайдеры обычно не из "большой четверки" (К ней в России относят компании МТС, T2, "Вымпелком" ("Билайн") и "МегаФон" - прим. НСН), а локальные. Они сосредотачиваются именно на этом регионе и микрорайоне. Оказывается, это лучше», - заключил собеседник НСН.
Ранее Леонтий Букштейн в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что обязать строителей железнодорожных путей, автотрасс, трубопроводов и линий электропередачи закладывать каналы для прокладки кабелей связи — разумное решение, которое обойдется дешевле строительства новых сотовых вышек.
Горячие новости
