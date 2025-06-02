Москва предложила два варианта прекращения огня на переговорах в Стамбуле

Россия представила на переговорах 2 июня в Стамбуле проект меморандума о прекращении огня, содержащий два альтернативных подхода к урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полный текст документа.

Первый вариант предусматривает вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Второй, пакетное соглашение, включает одновременное прекращение мобилизации, запрет на передислокацию войск, прекращение поставок иностранной военной помощи Украине, начало демобилизации и исключение военного присутствия третьих стран.