Москва предложила два варианта прекращения огня на переговорах в Стамбуле

Россия представила на переговорах 2 июня в Стамбуле проект меморандума о прекращении огня, содержащий два альтернативных подхода к урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полный текст документа.

Первый вариант предусматривает вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Второй, пакетное соглашение, включает одновременное прекращение мобилизации, запрет на передислокацию войск, прекращение поставок иностранной военной помощи Украине, начало демобилизации и исключение военного присутствия третьих стран.

В Стамбуле завершились вторые российско-украинские переговоры

Среди других пунктов меморандума названы обязательства Киева соблюдать нейтральный статус и отказаться от вступления в военные альянсы. Также предусматривается безъядерный статус Украины, ограничение численности ее вооруженных сил, запрет на деятельность иностранных армий на территории страны и снятие санкций с России.

Документ содержит требование о международно-правовом признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России, взаимный отказ сторон от компенсационных претензий, а также гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и снятие ограничений на деятельность Украинской православной церкви.

Отдельный раздел меморандума касается вопросов гуманитарного характера, включая меры по воссоединению разделенных семей. Завершающая часть документа описывает этапы реализации соглашения и сроки выполнения его положений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
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