Москва предложила два варианта прекращения огня на переговорах в Стамбуле
Россия представила на переговорах 2 июня в Стамбуле проект меморандума о прекращении огня, содержащий два альтернативных подхода к урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полный текст документа.
Первый вариант предусматривает вывод украинских войск с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Второй, пакетное соглашение, включает одновременное прекращение мобилизации, запрет на передислокацию войск, прекращение поставок иностранной военной помощи Украине, начало демобилизации и исключение военного присутствия третьих стран.
Среди других пунктов меморандума названы обязательства Киева соблюдать нейтральный статус и отказаться от вступления в военные альянсы. Также предусматривается безъядерный статус Украины, ограничение численности ее вооруженных сил, запрет на деятельность иностранных армий на территории страны и снятие санкций с России.
Документ содержит требование о международно-правовом признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в составе России, взаимный отказ сторон от компенсационных претензий, а также гарантии соблюдения прав русскоязычного населения и снятие ограничений на деятельность Украинской православной церкви.
Отдельный раздел меморандума касается вопросов гуманитарного характера, включая меры по воссоединению разделенных семей. Завершающая часть документа описывает этапы реализации соглашения и сроки выполнения его положений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме назвали встречу лидеров логичным этапом после переговоров по Украине
- ИИ-помощник от NTechLab появится в 30 городах России до конца 2025 года
- Пострадавших при подрыве моста в Брянской области детей перевели в палату
- Москва предложила два варианта прекращения огня на переговорах в Стамбуле
- РЖД сообщила о гибели машиниста, спасшего пассажиров при крушении под Брянском
- Экс-военнослужащего заочно приговорили к пожизненному за поджог корабля
- Биометрия на досмотре появится в большинстве аэропортов РФ к 2030 году
- Россиянам рассказали о влиянии сильных магнитных бурь на людей
- В Госдуме предложили подключить полицию и юристов к «Разговорам о важном»
- Россиянам рассказали, чем можно заменить квас и кефир в окрошке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru