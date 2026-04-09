СМИ: Украина вводит многочасовые графики отключения электричества
Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила в Telegram, что с 9 апреля на всей территории страны будут введены почасовые графики отключения электроэнергии.
Меры будут применяться вынуждено. В компании указали, что с 7.00 до 23.00 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей. С 7.00 до 22.00 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. «Укрэнерго» отмечает, что причиной введения графиков являются поврежденные энергообъекты.
Несмотря на завершение отопительного сезона, на Украине наблюдается похолодание. Власти предупредили, что 9 апреля заморозки до минус 3 градусов ожидаются в ряде областей и в Киеве. Понижение температуры несет серьезную угрозу для ранних плодовых деревьев.
Ранее Словакия отказалась помогать Украине аварийными поставками электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Украина вводит многочасовые графики отключения электричества
- СМИ: У Путина и Пашиняна состоялся жесткий разговор за закрытыми дверьми
- Иран: США уже нарушили три пункта мирного плана
- В атаках катеров ВСУ в Черном море увидели след Британии
- Политолог назвал условие прекращения огня между Израилем и «Хезболлой»
- Религиовед рассказала о правилах подготовки к Пасхе
- Критик призвал Бьянку учитывать мнение аудитории
- Риелтор усомнился в продаже квартиры Пугачевой в центре Москвы
- США связали переговоры с Ираном с открытием Ормузского пролива
- В гибели попугаев в зоопарке Петербурга заподозрили конкурентов