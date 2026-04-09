СМИ: Украина вводит многочасовые графики отключения электричества

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» заявила в Telegram, что с 9 апреля на всей территории страны будут введены почасовые графики отключения электроэнергии.

Меры будут применяться вынуждено. В компании указали, что с 7.00 до 23.00 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей. С 7.00 до 22.00 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. «Укрэнерго» отмечает, что причиной введения графиков являются поврежденные энергообъекты.

Несмотря на завершение отопительного сезона, на Украине наблюдается похолодание. Власти предупредили, что 9 апреля заморозки до минус 3 градусов ожидаются в ряде областей и в Киеве. Понижение температуры несет серьезную угрозу для ранних плодовых деревьев.

Ранее Словакия отказалась помогать Украине аварийными поставками электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
