Словакия отказалась помогать Украине аварийными поставками электроэнергии
4 марта 202613:53
Власти Словакии одобрили расторжение соглашения с Украиной о помощи в виде аварийных поставок электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт о договорённостях между словацкой компанией-оператором системы передачи электроэнергии SEPS и «Укрэнерго».
Согласно постановлению, которое было одобрено правительством Словакии, министру финансов рекомендуется принять шаги «для немедленного прекращения действия соглашения».
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил «Радиоточке НСН», что прекращение Словакией поставок электроэнергии на Украину не критично для Киева.
