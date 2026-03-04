Словакия отказалась помогать Украине аварийными поставками электроэнергии

Власти Словакии одобрили расторжение соглашения с Украиной о помощи в виде аварийных поставок электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости.

Дефолт и конец электричеству: Словаки и венгры объявили энерговойну Киеву

Речь идёт о договорённостях между словацкой компанией-оператором системы передачи электроэнергии SEPS и «Укрэнерго».

Согласно постановлению, которое было одобрено правительством Словакии, министру финансов рекомендуется принять шаги «для немедленного прекращения действия соглашения».

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил «Радиоточке НСН», что прекращение Словакией поставок электроэнергии на Украину не критично для Киева.

