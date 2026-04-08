Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях обратился к России по поводу прекращения огня. Об этом сообщает RT.
Он указал, что прекращение огня является «правильным решеним», которое позволит создать «необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат».
«Украина готова отвечать зеркально, если Россия прекратит свои удары... прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей», - написал Зеленский.
Также он добавил, что Киев поддерживает прекращение огня на Ближнем Востоке.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России нужно не перемирие, а мир на Украине, пишут «Известия».
