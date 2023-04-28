СМИ: Украина ввела цензуру, чтобы контролировать информацию о ситуации на фронте
Украинские власти пытаются контролировать всю поступающую в иностранные СМИ информацию о боях, чтобы действия Вооруженных сил страны отражались в выгодном свете, сообщает Der Freitag.
По данным издания, цензура на Украине еще больше затруднит получение объективной новостной повестки. В статье отмечается, что освещаться ожидаемое контрнаступление будет из Киева. Указывается, что украинское командование ограничило работу журналистов на фронте и в прифронтовых районах.
Ранее на Украине заявили о невозможности наступления из-за нехватки оружия, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru