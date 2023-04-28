СМИ: Украина ввела цензуру, чтобы контролировать информацию о ситуации на фронте

По данным издания, цензура на Украине еще больше затруднит получение объективной новостной повестки. В статье отмечается, что освещаться ожидаемое контрнаступление будет из Киева. Указывается, что украинское командование ограничило работу журналистов на фронте и в прифронтовых районах.

Ранее на Украине заявили о невозможности наступления из-за нехватки оружия, сообщает «Радиоточка НСН».

