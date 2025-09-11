СМИ: Подозреваемые в подрыве «Северных потоков» вернулись на Украину

Пять подозреваемых в диверсии на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые остаются на свободе, предположительно вернулись на Украину. Об этом пишет британская газета Telegraph.

Издание отмечает, что Украина не осуществляет экстрадицию собственных граждан, отмечает RT.

СМИ: «Северные потоки» подорвали по заданию экс-главкома ВСУ Залужного

21 августа в Италии был задержан 49-летний украинец Кузнецов, которого немецкая прокуратура считает координатором подрыва. Он отказался от добровольной выдачи и сейчас находится в тюрьме Римини.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция рассматривают их как диверсию. В России возбудили дело об акте международного терроризма и не раз требовали предоставить данные расследования, однако запросы остались без ответа, передает «Радиоточка НСН».

Фото: telegram.org
