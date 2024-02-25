СМИ: Украина в 2024 году может потерять весь Донбасс
Киев в ближайший год может потерять еще больше территорий, в том числе — оставшуюся под контролем Украины часть Донбасса, сообщает Sky News.
Британский эксперт Хусейн Алиев заявил телеканалу, что в ближайшие 12 месяцев Украина понесет «более серьезные территориальные потери», если не займется строительством оборонительных укрепленных позиций и не нарастит производство боеприпасов внутри страны, а также не улучшит мобилизацию и призыв в армию.
Военный эксперт Алексей Подберезкин в беседе с НСН заявил, что российским войскам сегодня выгоднее сконцентрировать силы на юге, чтобы отрезать Николаев и Одессу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru