Рогов: В центре Работино идут ожесточенные бои
В Запорожье в селе Работино идут ожесточенные бои, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, инициатива находится у армии России. Отмечается, что противник оказывает ожесточенное сопротивления, используя множество дронов, активно применяется артиллерия.
Рогов указал, что если Вооруженные силы Украины выдавят из Работино и ликвидируют Работинский выступ, будет поставлен крест на результатах, которые украинская армия достигла за все время контрнаступления, начатого в Запорожской области в июне 2023 года.
Военный эксперт Алексей Подберезкин в беседе с НСН заявил, что российским войскам сегодня выгоднее сконцентрировать силы на юге, чтобы отрезать Николаев и Одессу.
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