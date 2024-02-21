«Одесса и Николаев»: У России появилась возможность отрезать ВСУ от черноморских портов

«Проблема заключается в резервах. Сейчас все зависит от того, где будет основное направление концентрации резервов для главного удара – север, центр или юг. На все три направления ресурсов не хватит, а на два может хватить. Если сейчас получится сконцентрировать резервы в одном направлении (не в одном месте), а потом двинуть их, я считаю, что южное направление для нас более перспективное. Оно даже более перспективное, чем Харьковское или Донецкое», - отметил он.

Он отметил, что в таком случае можно будет отрезать Николаев и Одессу, лишить Киев портов и новых поставок оружия.

«Причина одна: нужно отрезать Николаев, Одессу. Украина окажется отрезанной от черноморских портов и от границы с Румынией. Это имеет очень большое значение, потому что поставки, логистика сразу будут обрушены. Снимется стратегическая угроза нашему югу и Крыму, потому что обстреливают сейчас Крым и Запорожье именно из районов Одессы. Это наиболее выгодное и перспективное направление», - заключил собеседник НСН.

Населенный пункт Работино Запорожской области стратегически не имеет никакого значения, но остается символом победы для Украины, и сейчас он полностью разрушен. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

