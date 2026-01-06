СМИ: Украина столкнулась с вакуумом власти после ударов по энергетике
В последние недели в Украине наблюдается кризис управления, вызванный вакуумом власти, сообщает The New York Times.
Издание пишет, что ключевые министерства остаются без руководителей в критический для Киева момент. В условиях масштабных отключений электроэнергии страна оказалась без министра энергетики.
Параллельно разворачивается коррупционный скандал, в результате которого вакантна должность министра юстиции. Ситуацию усугубляет отсутствие главы офиса президента, который традиционно отвечает за переговоры с ключевыми партнерами, такими как США. Несмотря на ожидания быстрого назначения преемников, особенно в энергетическом секторе, все потенциальные кандидаты отказываются от предложений на фоне продолжающегося скандала.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (признан в России террористом и экстремистом) на должность руководителя Офиса президента Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
