Это происходит на фоне ослабления Украины и приближением зимы. При этом поддержка Запада демонстрирует признаки затухания. На этом фоне украинские чиновники дали понять, что готовы признать необходимость «эндшпиля».

Давление со стороны союзников нарастает, требуя более конкретного плана, учитывающего, как может закончиться конфликт на Украине.

Партнеры Киева не поддерживают план победы, предложенный Зеленским. На Западе ожидают скорейшего начала мирных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

