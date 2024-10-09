СМИ: Украина становится более гибкой в вопросе окончания конфликта

Союзники Киева замечают, что президент Украины Владимир Зеленский готовится принять более гибкий подход к рассмотрению путей содействия прекращению противостояния с Москвой, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, близких к НАТО.

В США заявили, что «план победы» Зеленского предполагает действия третьих стран

Это происходит на фоне ослабления Украины и приближением зимы. При этом поддержка Запада демонстрирует признаки затухания. На этом фоне украинские чиновники дали понять, что готовы признать необходимость «эндшпиля».

Давление со стороны союзников нарастает, требуя более конкретного плана, учитывающего, как может закончиться конфликт на Украине.

Партнеры Киева не поддерживают план победы, предложенный Зеленским. На Западе ожидают скорейшего начала мирных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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