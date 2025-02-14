СМИ: Украина шокирована действиями Трампа
14 февраля 202500:35
Военнослужащие Украины упали духом из-за переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Times.
По словам военного источника издания, Киев был в шоке из-за смены курса Вашингтона после окончания срока экс-президента Джо Байдена.
«Переговоры об Украине без Украины и о европейской безопасности без Европы», — заявил собеседник газеты.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не примет результаты переговоров без участия Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru