СМИ: Украина шокирована действиями Трампа

Военнослужащие Украины упали духом из-за переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает Times.

Трамп назвал «великолепными» переговоры с Россией и Украиной

По словам военного источника издания, Киев был в шоке из-за смены курса Вашингтона после окончания срока экс-президента Джо Байдена.

«Переговоры об Украине без Украины и о европейской безопасности без Европы», — заявил собеседник газеты.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не примет результаты переговоров без участия Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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