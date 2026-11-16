IT-эксперт объяснил, почему россияне верят в «цифровой апокалипсис» 17 ноября
Паника, возникшая вокруг «цифрового апокалипсиса» 17 ноября, повторяет историю с концом света по календарю племени майя в 2012 году. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.
По его словам, это страх вполне объясним. Он напомнил, что за последнее время была взломана криптобиржи Binance, в языке программирования PHP нашли критические уязвимости, хостинг-провайдера Beget подвергся масштабной кибератаке, а также произошли вмешательство в работу холодильного оборудования европейских супермаркетов и повреждение нескольких дата-центров «Яндекса».
Рыбников отметил, что у перечисленных событий «разная природа, причины и масштабы». И подобные инциденты «существовали раньше, существуют сегодня и будут происходить в будущем».
«Это нормальная, хотя и нежелательная реальность развития любой сложной технологической инфраструктуры, а не свидетельство приближающегося цифрового апокалипсиса», — объяснил IT-эксперт.
Он добавил, что представление реальных технологических рисков как неизбежную глобальную катастрофу - это игра на страхах и недостаточной осведомленности людей.
Ранее появились слухи, что 17 ноября якобы произойдет масштабная кибератака COVID 2.0, которая, согласно теории, должна нарушить работу банков, интернета и других цифровых сервисов по всему миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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