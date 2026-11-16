IT-эксперт объяснил, почему россияне верят в «цифровой апокалипсис» 17 ноября

По его словам, это страх вполне объясним. Он напомнил, что за последнее время была взломана криптобиржи Binance, в языке программирования PHP нашли критические уязвимости, хостинг-провайдера Beget подвергся масштабной кибератаке, а также произошли вмешательство в работу холодильного оборудования европейских супермаркетов и повреждение нескольких дата-центров «Яндекса».

Рыбников отметил, что у перечисленных событий «разная природа, причины и масштабы». И подобные инциденты «существовали раньше, существуют сегодня и будут происходить в будущем».

«Это нормальная, хотя и нежелательная реальность развития любой сложной технологической инфраструктуры, а не свидетельство приближающегося цифрового апокалипсиса», — объяснил IT-эксперт.

Он добавил, что представление реальных технологических рисков как неизбежную глобальную катастрофу - это игра на страхах и недостаточной осведомленности людей.

Ранее появились слухи, что 17 ноября якобы произойдет масштабная кибератака COVID 2.0, которая, согласно теории, должна нарушить работу банков, интернета и других цифровых сервисов по всему миру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

