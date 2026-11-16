В Госдуме заявили, что игра GTA объединяет огромное количество людей

Он рассказал, что в детстве на его компьютере были установлены вторая и третья часть серии. И друзей и знакомых, имеющих компьютеры, «по-любому она была установлена».

«Это культовый симулятор, уже онлайн, который объединяет огромное количество людей. Они проходят совместно миссии, покупают в игре машины», - отметил парламентарий.

Ткачев добавил, что ажиотаж вокруг выхода новой части - GTA VI, связан с тем, что её очень долго ждали. По словам депутата, не исключено, что он поиграет в неё, но только под Новый год, когда будут выходные.

Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил «Радиоточке НСН», что в GTA VI фанатов игры ждут десятки часов погружения в мир «трэша и угара».

