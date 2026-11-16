В Госдуме заявили, что игра GTA объединяет огромное количество людей
Grand Thieft Auto (GTA) - это культовая компьютерная игра. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев.
Он рассказал, что в детстве на его компьютере были установлены вторая и третья часть серии. И друзей и знакомых, имеющих компьютеры, «по-любому она была установлена».
«Это культовый симулятор, уже онлайн, который объединяет огромное количество людей. Они проходят совместно миссии, покупают в игре машины», - отметил парламентарий.
Ткачев добавил, что ажиотаж вокруг выхода новой части - GTA VI, связан с тем, что её очень долго ждали. По словам депутата, не исключено, что он поиграет в неё, но только под Новый год, когда будут выходные.
Ранее независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко заявил «Радиоточке НСН», что в GTA VI фанатов игры ждут десятки часов погружения в мир «трэша и угара».
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