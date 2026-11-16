СМИ: Ушедший на СВО муж «королевы марафонов» Блиновской награжден медалью Суворова
Ушедший на СВО муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей был награждён медалью Суворова за мужество и отвагу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что медаль мужчине вручили ещё 27 июня. Это уже вторая награда Блиновского. В марте 2025 года он получил медаль Минобороны РФ «За боевые отличия».
В 2023 году Блиновского обвинили в уклонении от уплаты налогов. В следующем году он подписал контракт и ушёл на СВО. В настоящее время он служит в 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде имени А. В. Захарченко. По словам его адвоката, уголовное преследование по делу в итоге было прекращено.
Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу Елены Блиновской на отказ в предоставлении отсрочки оставшегося срока наказания, пока её младшей дочери не исполнится 14 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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