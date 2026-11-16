Пожар вспыхнул в Крылатском на территории комплекса «Лата трэк»
Горнолыжный комплекс «Лата трэк» загорелся в Крылатском в Москве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.
По предварительной версии, сначала загорелась бойлерная, затем огонь перекинулся на административное здание. В настоящее время огнём охвачена площадь 1,7 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли здания.
В МЧС рассказали, что на Крылатской улице происходит загорание чердачного помещения складского здания с деревянной пристройкой, предназначенной для хранения инвентаря.
«Для определения точных причин произошедшего будет проведена пожарно-техническая экспертиза», - указали в столичной прокуратуре.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина была госпитализирована с ожогами после пожара в квартире в жилом комплексе в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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