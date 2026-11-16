Пожар вспыхнул в Крылатском на территории комплекса «Лата трэк»

По предварительной версии, сначала загорелась бойлерная, затем огонь перекинулся на административное здание. В настоящее время огнём охвачена площадь 1,7 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли здания.

В МЧС рассказали, что на Крылатской улице происходит загорание чердачного помещения складского здания с деревянной пристройкой, предназначенной для хранения инвентаря.

«Для определения точных причин произошедшего будет проведена пожарно-техническая экспертиза», - указали в столичной прокуратуре.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина была госпитализирована с ожогами после пожара в квартире в жилом комплексе в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

