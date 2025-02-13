Зеленский: Украина не примет результаты переговоров без участия Киева

Киев не примет любые двусторонние переговоры по Украине без участия самой Украины. Как сообщает телеканал «Мы - Украина», об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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По его словам, он «очень чётко артикулирует» эту позицию партнёрам Киева.

Также Зеленский отметил, что его расстроил тот факт, что американский лидер Дональд Трамп сначала позвонил президенту РФ Владимиру Путину, а затем ему, однако главными всё же являются личные встречи.

«Звонки - это звонки, я всё понимаю, но встречи для нас приоритет: Украина - Америка», - заключил украинский лидер.

Ранее Трамп заявил, что провёл телефонный разговор с Путиным, отметив, что Россия и США намерены немедленно начать переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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