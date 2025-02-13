Зеленский: Украина не примет результаты переговоров без участия Киева
Киев не примет любые двусторонние переговоры по Украине без участия самой Украины. Как сообщает телеканал «Мы - Украина», об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, он «очень чётко артикулирует» эту позицию партнёрам Киева.
Также Зеленский отметил, что его расстроил тот факт, что американский лидер Дональд Трамп сначала позвонил президенту РФ Владимиру Путину, а затем ему, однако главными всё же являются личные встречи.
«Звонки - это звонки, я всё понимаю, но встречи для нас приоритет: Украина - Америка», - заключил украинский лидер.
Ранее Трамп заявил, что провёл телефонный разговор с Путиным, отметив, что Россия и США намерены немедленно начать переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru