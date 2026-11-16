Группа «СерьГа» представила новый альбом «Старый дом»
Группа «СерьГа» представила новый альбом «Старый дом». Новая пластинка коллектива традиционно вышла в день рождения лидера Сергея Галанина, в 2026 году отмечающего своё 65-летие.
В новый альбом вошли 12 композиций, в том числе первый сингл «Спасибо, люди!», уже звучащий в радиоэфире. Кроме того, есть три дуэта с Алисой Вокс, сотрудничать с которой коллектив начал ещё на предыдущем лонгплее.
«Слушателей ожидает новый цикл песен, разных по настроению и смыслу, но объединенных общей идеей и лиризмом, свойственным зрелому автору за спиной которого большой жизненный опыт и множество творческих удач», - говорится в описании альбома.
Ранее Сергей Галанин рассказал «Радиоточке НСН», что 16 ноября альбом «Старый дом» выйдет на всех цифровых платформах, а 20 ноября в «Горбушке» группа представит несколько песен с новой пластинки.
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