Группа «СерьГа» представила новый альбом «Старый дом»

В новый альбом вошли 12 композиций, в том числе первый сингл «Спасибо, люди!», уже звучащий в радиоэфире. Кроме того, есть три дуэта с Алисой Вокс, сотрудничать с которой коллектив начал ещё на предыдущем лонгплее.

«Слушателей ожидает новый цикл песен, разных по настроению и смыслу, но объединенных общей идеей и лиризмом, свойственным зрелому автору за спиной которого большой жизненный опыт и множество творческих удач», - говорится в описании альбома.

Ранее Сергей Галанин рассказал «Радиоточке НСН», что 16 ноября альбом «Старый дом» выйдет на всех цифровых платформах, а 20 ноября в «Горбушке» группа представит несколько песен с новой пластинки.

