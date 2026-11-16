От Павликовского до Мунджиу: Кто станет лауреатом «европейского Оскара»
Главными фаворитами кинопремии EFA закономерно стали триумфаторы Каннского кинофестиваля 2026 года — создатели лент «Отечество» и «Черный шар», однако Европейская киноакадемия славится своей непредсказуемостью, сказала НСН Нина Ромодановская.
Выбор фаворитов 39-й кинопремии Eupopean Film Awards (EFA) неслучаен — Павел Павликовский с драмой «Отечество» и Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси с военной мелодрамой «Черный шар» разделили режиссерскую награду в Каннах, поэтому нет ничего удивительного, что у них огромное количество номинаций на премию EFA. Об этом НСН заявила главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Шорт-лист претендентов на 39-ю кинопремию EFA, которую называют «европейским Оскаром», представили в рамках Международного кинофестиваля в греческих Салониках 14 ноября. Безусловным фаворитом гонки стала историческая драма Павла Павликовского «Отечество» (Fatherland, 11 номинаций). Вплотную за лидером следует испанская военная мелодрама «Черный шар» (LaBolaNegra) режиссерского дуэта Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси (10 номинаций). Тройку лидеров замыкает каннский триумфатор этого года — драма "Фьорд" румынского режиссера Кристиана Мунджиу (5 номинаций). Ромодановская заявила, что EFA пользуется заслуженным авторитетом у мировых кинематографистов.
«Премия Европейской киноакадемии действительно очень представительная, у нее большой вес среди европейских кинематографистов. В разные годы на нее номинировались и получали награды российские фильмы. Премия проходит один год в Берлине, второй год — в европейской культурной столице (в этом году это Афины). Что касается режиссера драмы “Отечество” Павла Павликовского, это уникальный режиссер. Когда его фильм участвует в каком-либо конкурсе, он так или иначе побеждает. В Каннах в этом году он разделил режиссерскую награду с режиссерами “Черного шара”, поэтому очень логично, что у этих фильмов такое количество номинаций и на премию EFA. Гадать, какими будут итоги премии, дело неблагодарное, потому что голосование академиков может быть совершенно непредсказуемым. Дождемся 16 января, когда объявят имена победителей, ждать осталось не так долго», — сказала Ромодановская.
Главным феноменом сезона критики называют двойную номинацию немецкой актрисы Сандры Хюллер, которая поборется за звание лучшей актрисы Европы сразу за две роли — в фильмах «Отечество» и «Роза». Ромодановская призналась, что отдала бы предпочтение роли Хюллер в картине «Роза».
«Когда один актер номинируется за два разных фильма, это интересное решение европейских академиков. Хюллер действительно одна из лучших европейских актрис, она играет у очень сильных режиссеров. Но я бы все-таки голосовала за “Розу”, потому что в “Отечестве” у нее, по моему мнению, спорная роль», — добавила кинокритик.
На две награды премии также претендует фильм «Минотавр» признанного иноагентом режиссера Андрея Звягинцева — за лучшую режиссуру и лучший сценарий.
Ранее режиссер Алексей Герман-младший заявил, что нет никакой закономерности в том, что актер Сергей Безруков вел церемонию и входил в жюри премии «Бриллиантовая бабочка», которую впоследствии и получил фильм с его участием. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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