Выбор фаворитов 39-й кинопремии Eupopean Film Awards (EFA) неслучаен — Павел Павликовский с драмой «Отечество» и Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси с военной мелодрамой «Черный шар» разделили режиссерскую награду в Каннах, поэтому нет ничего удивительного, что у них огромное количество номинаций на премию EFA. Об этом НСН заявила главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Шорт-лист претендентов на 39-ю кинопремию EFA, которую называют «европейским Оскаром», представили в рамках Международного кинофестиваля в греческих Салониках 14 ноября. Безусловным фаворитом гонки стала историческая драма Павла Павликовского «Отечество» (Fatherland, 11 номинаций). Вплотную за лидером следует испанская военная мелодрама «Черный шар» (LaBolaNegra) режиссерского дуэта Хавьера Кальво и Хавьера Амбросси (10 номинаций). Тройку лидеров замыкает каннский триумфатор этого года — драма "Фьорд" румынского режиссера Кристиана Мунджиу (5 номинаций). Ромодановская заявила, что EFA пользуется заслуженным авторитетом у мировых кинематографистов.

«Премия Европейской киноакадемии действительно очень представительная, у нее большой вес среди европейских кинематографистов. В разные годы на нее номинировались и получали награды российские фильмы. Премия проходит один год в Берлине, второй год — в европейской культурной столице (в этом году это Афины). Что касается режиссера драмы “Отечество” Павла Павликовского, это уникальный режиссер. Когда его фильм участвует в каком-либо конкурсе, он так или иначе побеждает. В Каннах в этом году он разделил режиссерскую награду с режиссерами “Черного шара”, поэтому очень логично, что у этих фильмов такое количество номинаций и на премию EFA. Гадать, какими будут итоги премии, дело неблагодарное, потому что голосование академиков может быть совершенно непредсказуемым. Дождемся 16 января, когда объявят имена победителей, ждать осталось не так долго», — сказала Ромодановская.