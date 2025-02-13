Трамп назвал «великолепными» переговоры с Россией и Украиной

Россия начала формировать группу для переговоров с США по Украине Трамп назвал великолепными переговоры с Путиным и Зеленским Наезд на толпу в Мюнхене совершил 26-летний мигрант из Афганистана Брянский губернатор рассказал Путину о разрушенных ВСУ домах в регионе За год цветы в России подорожали на 20-30%