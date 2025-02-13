Трамп назвал «великолепными» переговоры с Россией и Украиной
13 февраля 202515:34
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Trurth Social заявил, что провел «великолепные» переговоры с Россией и Украиной.
По его словам, он видит «хорошую возможность» для завершения «кровопролитного» конфликта.
Ранее Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным был очень продуктивным.
Затем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что договорился с американским лидером о дальнейших контактах и встречах по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru