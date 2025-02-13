Трамп назвал «великолепными» переговоры с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Trurth Social заявил, что провел «великолепные» переговоры с Россией и Украиной.

Глава МО Германии заявил, что Трамп пошел на уступки России

По его словам, он видит «хорошую возможность» для завершения «кровопролитного» конфликта.

Ранее Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным был очень продуктивным.

Затем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что договорился с американским лидером о дальнейших контактах и встречах по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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