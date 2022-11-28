СМИ: Украина рискует лишиться поддержки из-за надвигающихся на Запад проблем
Страны Запада начали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Киеву помощи, сообщает Guardian.
По данным издания, на Европу надвигается «огромный гуманитарный и миграционный кризис», который затронет каждого члена Европейского союза. Во многих европейских городах люди протестуют против санкций в отношении Москвы. Негативные последствия конфликта вокруг Украины начинают сказываться на Западе, а Киев рискует лишиться поддержки.
Отмечается, что самая худшая для всех зима еще впереди. Как говорится в статье, темпы поставок оружия и предоставления кредитов Украине уже замедляются, так как западные страны истощают запасы своих вооружений.
Великобритания намерена в следующем году сохранить или увеличить оказываемую Киеву военную помощь, следует из речи премьер Риши Сунака. Согласно заявлению, Лондон также поставит Киеву новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы «защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую они полагаются».
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