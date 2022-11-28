Лондон намерен сохранить военную помощь Киеву в 2023 году

Великобритания намерена в следующем году сохранить или увеличить оказываемую Киеву военную помощь, следует из речи, с которой 28 ноября выступит премьер Риши Сунак, сообщает Guardian.

Риши Сунак урежет госрасходы для покрытия дефицита бюджета

«Не сомневайтесь. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году», — сказано в речи Сунака, выдержки из которой приводит издание. Согласно заявлению, Лондон также поставит Киеву новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы «защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую они полагаются».

Ранее Сунак во время официального визита на Украину пообещал, что Лондон поможет Киеву укрепить противовоздушную оборону (ПВО). Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий и спецсредства для борьбы с беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Youtube / STV News
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