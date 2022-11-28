Лондон намерен сохранить военную помощь Киеву в 2023 году

«Не сомневайтесь. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году», — сказано в речи Сунака, выдержки из которой приводит издание. Согласно заявлению, Лондон также поставит Киеву новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы «защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую они полагаются».

Ранее Сунак во время официального визита на Украину пообещал, что Лондон поможет Киеву укрепить противовоздушную оборону (ПВО). Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий и спецсредства для борьбы с беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

