Лондон намерен сохранить военную помощь Киеву в 2023 году
Великобритания намерена в следующем году сохранить или увеличить оказываемую Киеву военную помощь, следует из речи, с которой 28 ноября выступит премьер Риши Сунак, сообщает Guardian.
«Не сомневайтесь. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году», — сказано в речи Сунака, выдержки из которой приводит издание. Согласно заявлению, Лондон также поставит Киеву новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы «защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую они полагаются».
Ранее Сунак во время официального визита на Украину пообещал, что Лондон поможет Киеву укрепить противовоздушную оборону (ПВО). Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий и спецсредства для борьбы с беспилотниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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