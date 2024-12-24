СМИ: Украина работает над способной долететь до Москвы ракетой

Издание пишет, что в условиях неопределённости с помощью Запада Киев пытается возродить свою ракетную промышленность. В стране разрабатывается более 10 проектов ракет, среди которых - ракета «Трембита», которая способна развить скорость до 400 км/ч, а дальность её полёта составляет 200 километров. Серийное производство начнется после окончания полевых испытаний.

Журнал со ссылкой на высокопоставленного чиновника в службе безопасности Украины заявил, что стране потребуется не менее года для того, чтобы произвести ракеты в тех количестве, дальности полёта и возможностях, которые «могли бы серьёзно угрожать России».

Ранее в России оценили «новые» украинские ракеты «Паляница» и «Пекло». Они могут быть модернизированными вариантами советских систем или старых западных ракет, заявил НСН бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС Сергей Хатылев.

