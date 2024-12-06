Зеленский заявил о применении Украиной новой ракеты-дрона
Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили новую ракету-дрон «Пекло» («Ад»). Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, она способна поражать цели на расстоянии более 700 км.
«Сегодня передали первую партию нашим войскам. Спасибо каждом, кто вовлечен в наше оборонное производство», - написал украинский лидер.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что руководству Украины следует принять «непростые, но необходимые» решения по мобилизации, так как «даже при наличии денег и боеприпасов, на передовой должны быть люди», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru