Зеленский заявил о применении Украиной новой ракеты-дрона

Вооружённые силы Украины (ВСУ) применили новую ракету-дрон «Пекло» («Ад»). Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

В США заявили, что поставят ВСУ сотни тысяч снарядов и тысячи ракет

По его словам, она способна поражать цели на расстоянии более 700 км.

«Сегодня передали первую партию нашим войскам. Спасибо каждом, кто вовлечен в наше оборонное производство», - написал украинский лидер.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что руководству Украины следует принять «непростые, но необходимые» решения по мобилизации, так как «даже при наличии денег и боеприпасов, на передовой должны быть люди», сообщает RT.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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