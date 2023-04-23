FT: Зеленский испугался контрнаступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что ВСУ провалят контрнаступление. Об этом пишет газета Financial Times.

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Издание напомнило, что зимой Киев объявил о новой мобилизации. Власти рассчитывали пополнить армию на 40 тысяч солдат.

«Но руководство боится, что их не хватит», - сказано в публикации.

По данным журналистов, в случае неудачи ВСУ Запад потребует от Украины начать переговоры с Россией. Такого поворота событий опасается президент Зеленский, отметило издание.

Попытки наступать могут привести к окружению украинской армии, пишет издание Economist. По мнению авторов публикации, для успеха Киеву потребуется создать численный перевес над российской группировкой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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