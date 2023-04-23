Министр обороны Эстонии обозначил сроки начала контрнаступления ВСУ
Глава оборонного ведомства Эстонии Ханно Певкур сделал заявление о сроках начала планируемого контрнаступления украинской армии, передают СМИ.
По словам министра, ВСУ начнут активные действия «примерно через месяц». Более точные сроки он не назвал.
Певкур уточнил, что украинской армии мешают погодные условия. Киеву пришлось перенести начало наступления из-за дождей, объяснил чиновник.
Украинские власти регулярно делают заявления о контрнаступлении, чтобы усыпить бдительность России. Такое мнение высказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru