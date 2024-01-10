СМИ: Украина приступила к новой тактике из-за наступления России

Как заявил военный корреспондент Андрей Коц, Киев будет стараться наносить как можно больше урона во время российских контратак. Отмечается, что военные Украины «будут сидеть и ждать, где мы пойдем, и будут пытаться нанести нам как можно больше урона». Это уже происходит на Донецком направлении, где мы российские войска зачистили Марьинку. Коц указал, что «пока Россия справляется с обороной Украины».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 215 тысяч человек за 2023 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

