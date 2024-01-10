СМИ: Украина приступила к новой тактике из-за наступления России
Основные болевые точки для России в зоне проведения специальной военной операции находятся возле Марьинки, Авдеевки и Артемовска (ДНР), а также на Харьковско-Белгородском направлении, где Вооруженные силы Украины встали в глухую оборону, сообщает Ura.ru.
Как заявил военный корреспондент Андрей Коц, Киев будет стараться наносить как можно больше урона во время российских контратак. Отмечается, что военные Украины «будут сидеть и ждать, где мы пойдем, и будут пытаться нанести нам как можно больше урона». Это уже происходит на Донецком направлении, где мы российские войска зачистили Марьинку. Коц указал, что «пока Россия справляется с обороной Украины».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 215 тысяч человек за 2023 год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru