Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента Асада

В Сирии суд выдал ордер на арест бывшего президента республики Башара Асада, свергнутого в прошлом году. Об этом сообщает агентство «SANA».

Президент Сирии прибыл в США с первым за последние 58 лет визитом

По данным истопника, ордер на заочный арест политика выдан по обвинениям, которые связаны с событиями в Дераа в 2011 году.

В конце ноября 2024 года вооруженная сирийская оппозиция атаковала позиции правительственной армии и 8 декабря вошла в Дамаск. После этого Башар Асад оставил пост президента республики и покинул страну. 29 января 2025 года лидер новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудАрестыПрезидентСирияБашар Асад

Горячие новости

Все новости

партнеры