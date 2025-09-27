Суд в Сирии выдал ордер на арест экс-президента Асада
В Сирии суд выдал ордер на арест бывшего президента республики Башара Асада, свергнутого в прошлом году. Об этом сообщает агентство «SANA».
По данным истопника, ордер на заочный арест политика выдан по обвинениям, которые связаны с событиями в Дераа в 2011 году.
В конце ноября 2024 года вооруженная сирийская оппозиция атаковала позиции правительственной армии и 8 декабря вошла в Дамаск. После этого Башар Асад оставил пост президента республики и покинул страну. 29 января 2025 года лидер новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
