Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о потере ВСУ 500 тысяч человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время конфликта с Россией потеряли полмиллиона человек. Об этом заявил бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко, пишут украинские СМИ.

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По его словам, граждане страны должны знать правду от потерях. Это необходимо, чтобы прекратить дискуссии о необходимости мобилизации, считает Луценко.

Он упрекнул президента страны Владимира Зеленского в том, что тот долгое время убеждал граждан в отсутствии угрозы и слабости Вооруженных сил РФ.

Зеленский в декабре сообщил о просьбе командования ВСУ дополнительно мобилизовать 500 тысяч человек. Позже в Верховную раду внесли скандальный законопроект о новых правилах призыва в армию, напоминает «Радиоточка НСН».

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