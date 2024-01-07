Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о потере ВСУ 500 тысяч человек

По его словам, граждане страны должны знать правду от потерях. Это необходимо, чтобы прекратить дискуссии о необходимости мобилизации, считает Луценко.

Он упрекнул президента страны Владимира Зеленского в том, что тот долгое время убеждал граждан в отсутствии угрозы и слабости Вооруженных сил РФ.

Зеленский в декабре сообщил о просьбе командования ВСУ дополнительно мобилизовать 500 тысяч человек. Позже в Верховную раду внесли скандальный законопроект о новых правилах призыва в армию, напоминает «Радиоточка НСН».

