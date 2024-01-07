Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о потере ВСУ 500 тысяч человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время конфликта с Россией потеряли полмиллиона человек. Об этом заявил бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко, пишут украинские СМИ.
По его словам, граждане страны должны знать правду от потерях. Это необходимо, чтобы прекратить дискуссии о необходимости мобилизации, считает Луценко.
Он упрекнул президента страны Владимира Зеленского в том, что тот долгое время убеждал граждан в отсутствии угрозы и слабости Вооруженных сил РФ.
Зеленский в декабре сообщил о просьбе командования ВСУ дополнительно мобилизовать 500 тысяч человек. Позже в Верховную раду внесли скандальный законопроект о новых правилах призыва в армию, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru