Режим ЧС из-за засухи в Ростовской области повысят до федерального статуса

В этом году в регионе пострадало или погибло около одного миллиона гектаров посевов.

Региональный режим ЧС ранее был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи - в 27. Посевы погибли на площади 203 тысяч гектаров. Ущерб составил около четырех миллиардов рублей.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн зерновых. Он добавил, что общий прогноз на год сохраняется на уровне в 135 миллионов тонн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

