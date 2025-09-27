Режим ЧС из-за засухи в Ростовской области повысят до федерального статуса
Режиму ЧС из-за почвенной засухи в связи с ущербом урожаю в Ростовской области из-за непогоды решили придать федеральный статус. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
В этом году в регионе пострадало или погибло около одного миллиона гектаров посевов.
Региональный режим ЧС ранее был введен из-за заморозков в 43 районах, из-за засухи - в 27. Посевы погибли на площади 203 тысяч гектаров. Ущерб составил около четырех миллиардов рублей.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российские аграрии уже собрали почти 105 миллионов тонн зерновых. Он добавил, что общий прогноз на год сохраняется на уровне в 135 миллионов тонн, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
