Глава ГПМ Радио указал на важность текстов песен для слушателей
Тексты российских песен заставляют слушателей подключать мозг, а гармонический лад цепляет душу, сказал Вадим Терещук.
Массовое импортозамещение артистов произошло благодаря текстам, которые понятны российскому слушателю, сказал генеральный директор ГПМ Радио (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Вадим Терещук в рамках форума «Российская креативная неделя», который проходит в Москве 25-27 сентября в Национальном центре «Россия».
«Крайне важно то, что слушатели, потребляя российскую музыку, понимают, о чем идет речь, понимают нарратив. Идентичность российской музыки укрепляется через то, что она цепляет душу и интерес с помощью гармонического ряда, а с помощью текста она заставляет подключить мозг. Именно благодаря этому произошло массовое импортозамещения, ведь если открыть чарты всех ведущих стримингов, то первые строчек 20 будут заняты российскими исполнителями. Среди первых пяти обязательно двое будут такими, которых никогда не включат на радио, потому что они нарушают закон о СМИ и возрастные маркировки. Но есть несколько и тех, которые в топе и на стримингах, и на радио», - приводит слова Терещука спецкор НСН.
Ранее народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко заявил, что фолк - будущий тренд в музыке, потому что сейчас наступило время, когда в популярных жанрах - поп, рок, рэп - невозможно придумать что-то новое.
