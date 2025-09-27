Три населенных пункта перешли под контроль российских военных Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест экс-президента Асада Искусственный интеллект стал «колоссальным вызовом» для системы образования Кофе в РФ после Нового года станет дешевле на 15% Прощание с режиссером Тиграном Кеосаяном пройдет в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье