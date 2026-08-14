СМИ: Украина предложила России приостановить атаки в Черном море
Киев направил Москве предложение приостановить на взаимной основе атаки на цели в акватории Черного моря, сообщает Reuters.
Соответствующая инициатива передана через третью сторону. Россия пока не ответила.
Ранее замглавы МИДа Александр Грушко заявил, что РФ пока не получала официальных предложений о возможном моратории на боевые действия в Черном море. По его словам, перемирия и другие меры по временному снижению интенсивности боевых действий не обеспечат прочного мира без устранения «первопричин» конфликта. Дипломат отметил, что Украина может использовать такие договоренности для перегруппировки и накопления сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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